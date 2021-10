Bake Off Italia, 7^ puntata del 15 ottobre: eliminato e sfide social (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuove sfide entusiasmanti attendono gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia che nella puntata di venerdì 15 ottobre si dovranno cimentare con il tema social network. Like, tag e selfie, le preparazioni riguarderanno proprio questi argomenti attuali e gettonati, quindi i superstiti e i loro spettatori avranno modo di scoprire i trend culinari del momento. A fine puntata giungerà il fatidico momento dell'eliminazione e dell'assegnazione del prossimo grembiule blu. Anticipazioni Bake Off Italia, sfide quasi impossibili per gli aspiranti pasticceri La Shag Cake, questo sarà il tema della prima sfida a stampo creativo, caratterizzata da ciuffi di crema al burro. I pasticceri superstiti dovranno realizzare questa torta ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuoveentusiasmanti attendono gli aspiranti pasticceri diOffche nelladi venerdì 15si dovranno cimentare con il temanetwork. Like, tag e selfie, le preparazioni riguarderanno proprio questi argomenti attuali e gettonati, quindi i superstiti e i loro spettatori avranno modo di scoprire i trend culinari del momento. A finegiungerà il fatidico momento dell'eliminazione e dell'assegnazione del prossimo grembiule blu. AnticipazioniOffquasi impossibili per gli aspiranti pasticceri La Shag Cake, questo sarà il tema della prima sfida a stampo creativo, caratterizzata da ciuffi di crema al burro. I pasticceri superstiti dovranno realizzare questa torta ...

xswagway : cazzo domani mi perdo bake off ?? - obbliderio : stasera recupero la puntata di venerdì scorso di bake off siamo carichi - LellyMellyy : Ho appena guardato S04 | E15 della serie Bake Off Italia - Dolci in forno! #bakeoffitaliadolciinforno… - lovinghuntsman : raga comunque domani mi dovrete aiutare perché purtroppo mi sono completamente dimenticata come si cercano i corsi… - pallinas : Oggi è il #dessertday e in ufficio abbiamo tutti portato un dolce fatto in casa. Tutti assaggiano e votano. Sembra… -