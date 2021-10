Baby numero 2 in arrivo per la coppia vip: la notizia solo ora, col pancione già “esplosivo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Felice di condividere questa notizia eccitante. Noi stiamo in dolce attesa! Baby numero due ti stiamo aspettando!”. Con questa didascalia, ma soprattutto con le foto in cui mostra un pancione già ‘esplosivo’, l’attrice annuncia di essere di nuovo incinta. Dopo Caterina, che tra poco soffierà su 6 candeline (è nata il 14 novembre 2015, ndr), la bionda attrice e il compagno produttore diventeranno genitori di un altro bambino. O bambina. Perché nell’annuncio su Instagram, arrivato a sorpresa nelle scorse ora, a gravidanza evidentemente già avanzata, non viene svelato il sesso del bebè. Il futuro papà ha anche Giulia, 28 anni, avuta dalla sua prima moglie Anna Rita Dell’Atte. Vanessa Hessler e Gianni Nunnari sono al settimo cielo. Negli Usa, dove vivono, aspettano con ansia la nascita del loro secondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Felice di condividere questaeccitante. Noi stiamo in dolce attesa!due ti stiamo aspettando!”. Con questa didascalia, ma soprattutto con le foto in cui mostra ungià ‘’, l’attrice annuncia di essere di nuovo incinta. Dopo Caterina, che tra poco soffierà su 6 candeline (è nata il 14 novembre 2015, ndr), la bionda attrice e il compagno produttore diventeranno genitori di un altro bambino. O bambina. Perché nell’annuncio su Instagram, arrivato a sorpresa nelle scorse ora, a gravidanza evidentemente già avanzata, non viene svelato il sesso del bebè. Il futuro papà ha anche Giulia, 28 anni, avuta dalla sua prima moglie Anna Rita Dell’Atte. Vanessa Hessler e Gianni Nunnari sono al settimo cielo. Negli Usa, dove vivono, aspettano con ansia la nascita del loro secondo ...

