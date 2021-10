Avanti con il green pass o vaccino obbligatorio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il leader di Forza Italia è ottimista: "Italiani responsabili, il Paese si è rimesso in moto". La critica alla sinistra: "Va in piazza il giorno prima del voto, non ci riguarda"

Fazio parla spesso della sua famiglia? "Abbiamo sempre parlato delle nostre esperienze di ... Ogni volta che per lui arriva una nuova gioia o una nuova paturnia, io sono quella "". Lui chiede: ...... sollevando farmacie e laboratori da una quantitativo enorme di tamponi inutili"), si è fattonelle ultime settimanediverse forze politiche, dalla Lega a Italia Viva, da Noil'Italia ...Viaggio a Trieste, dove il 40% dei “camalli” è no-vax. «Pronti a bloccare tutto. I cortei? Non bastano più» L’obiettivo della protesta è aggregare domani altri negazionisti e fermare le attività ...Bassetti si è detto contrario al green pass così concepito e si auspica torni ad essere uno strumento per incentivare i vaccini e non i tamponi.