Auto, Motus-E: da Governo risposta chiara su incentivi per elettriche (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Accogliamo con favore l’intenzione del Governo dello stanziamento di nuovi fondi per incentivare l’Auto elettrica, ma Motus-E chiede che le risorse, oltre che rese strutturali, per evitare di bloccare il mercato, vengano anche meglio distribuite nel corso dell’anno”. A dirlo è Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, all’indomani del Tavolo Automotive, convocato dal viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che ha visto la partecipazione anche di Motus-E. “I fondi dell’ecobonus per le Auto elettriche, in questo 2021 – ha sottolineato Naso – sono stati esauriti già a settembre. Ed ora, senza nuovi ed immediati fondi, il rischio è che il mercato delle Auto a batteria crolli in questi ultimi mesi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Accogliamo con favore l’intenzione deldello stanziamento di nuovi fondi per incentivare l’elettrica, ma-E chiede che le risorse, oltre che rese strutturali, per evitare di bloccare il mercato, vengano anche meglio distribuite nel corso dell’anno”. A dirlo è Francesco Naso, segretario generale di-E, all’indomani del Tavolomotive, convocato dal viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che ha visto la partecipazione anche di-E. “I fondi dell’ecobonus per le, in questo 2021 – ha sottolineato Naso – sono stati esauriti già a settembre. Ed ora, senza nuovi ed immediati fondi, il rischio è che il mercato dellea batteria crolli in questi ultimi mesi ...

