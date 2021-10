Auto di lusso rubate in Italia e rivendute all’estero, la Polizia di Latina smantella l’organizzazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Larina -Una catena di montaggio, basata su processi, tempi di azione e competenze tecniche precise, consolidate ed estremamente efficaci. E’ questo il quadro apparso, fin dai primi giorni di indagine, agli investigatori della Polizia di Stato – coordinati dai Sost. Proc. Giuseppe Bontempo e Valerio De Luca della Procura di Latina – che, nelle prime ore del mattino di ieri, hanno eseguito, tra Italia e Francia, 11 custodie cautelari in carcere per altrettanti componenti di una pericolosa organizzazione criminale italo-francese. Ai membri dell’associazione criminale, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma e del Distaccamento di Aprilia, hanno contestato i reati di furto e riciclaggio internazionale di veicoli oltre che alla ricettazione, all’ ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Larina -Una catena di montaggio, basata su processi, tempi di azione e competenze tecniche precise, consolidate ed estremamente efficaci. E’ questo il quadro apparso, fin dai primi giorni di indagine, agli investigatori delladi Stato – coordinati dai Sost. Proc. Giuseppe Bontempo e Valerio De Luca della Procura di– che, nelle prime ore del mattino di ieri, hanno eseguito, trae Francia, 11 custodie cautelari in carcere per altrettanti componenti di una pericolosa organizzazione criminale italo-francese. Ai membri dell’associazione criminale, i poliziotti della Squadra diGiudiziaria del CompartimentoStradale di Roma e del Distaccamento di Aprilia, hanno contestato i reati di furto e riciclaggio internazionale di veicoli oltre che alla ricettazione, all’ ...

