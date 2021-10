Auriemma: "Massacro ingiustificato su Insigne per il rinnovo, potrebbe farsi affiancare dagli undici metri" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il noto giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto alla nuova trasmissione Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia. Queste le sue dichiarazioni più rilevanti: "Mi dispiace per il Massacro ingiustificato su Insigne per il rinnovo del suo contratto. Se firmerà, festeggerò stappando una bottiglia; se non lo farà, avrà il diritto di andare dove vorrà perché ci ha dato tutto. Ora, però, serve guardare al presente. Insigne capitano Napoli rinnovo De Laurentiis ha detto che deve ridurre gli ingaggi a causa della mancata qualificazione alla Champions League negli ultimi due anni. Tuttavia, se il Napoli andasse forte nel corso di questa stagione, stabilizzandosi in zona Champions, potrebbe correggere il tiro. Ora è comunque presto per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il noto giornalista Raffaeleè intervenuto alla nuova trasmissione Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia. Queste le sue dichiarazioni più rilevanti: "Mi dispiace per ilsuper ildel suo contratto. Se firmerà, festeggerò stappando una bottiglia; se non lo farà, avrà il diritto di andare dove vorrà perché ci ha dato tutto. Ora, però, serve guardare al presente.capitano NapoliDe Laurentiis ha detto che deve ridurre gli ingaggi a causa della mancata qualificazione alla Champions League negli ultimi due anni. Tuttavia, se il Napoli andasse forte nel corso di questa stagione, stabilizzandosi in zona Champions,correggere il tiro. Ora è comunque presto per ...

