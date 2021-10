Attenzione a questi prodotti gastronomici: possono contenere pezzi di vetro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tre prodotti gastronomici sono stati ritirati dal mercato per la possibile presenza di pezzi di vetro al suo interno. Il richiamo è stato diramato a tutta la popolazione. prodotti gastronomici (AdobeStock)In questi giorni abbiamo parlato di diversi prodotti che sono stati prima richiamati e poi ritirati dagli scaffali di supermercati per la presenza di sostanze tossiche. Quest’ultimo, ad esempio, è il caso della crostata alla ciliegia a marchio Bursa. In cui si teme che al suo interno ci sia una quantità esagerata di ossido di etilene. Questa volta, però, ad allarmare il ministero della Salute non è stata nessuna sostanza cancerogena. Secondo quanto riferito, alcuni prodotti gastronomici sono stati ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tresono stati ritirati dal mercato per la possibile presenza didial suo interno. Il richiamo è stato diramato a tutta la popolazione.(AdobeStock)Ingiorni abbiamo parlato di diversiche sono stati prima richiamati e poi ritirati dagli scaffali di supermercati per la presenza di sostanze tossiche. Quest’ultimo, ad esempio, è il caso della crostata alla ciliegia a marchio Bursa. In cui si teme che al suo interno ci sia una quantità esagerata di ossido di etilene. Questa volta, però, ad allarmare il ministero della Salute non è stata nessuna sostanza cancerogena. Secondo quanto riferito, alcunisono stati ...

Advertising

TerzoTempo54 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ???? STRAURGENTISSIMO ?????????? 340 3834435??VI PREGO,QUESTI CUCCIOLI , STANNO PER ESSERE TRASFERITI,E CHISSA IN QUAL… - Pepper08750063 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ???? STRAURGENTISSIMO ?????????? 340 3834435??VI PREGO,QUESTI CUCCIOLI , STANNO PER ESSERE TRASFERITI,E CHISSA IN QUAL… - Canio44536762 : RT @RFeragalli: Questi sono pericolosi. Attenzione. - WSdavidONE : RT @lordfed3: Questi i numeri riguardanti i portuali di Trieste: A) Cgil Cisl e Uil fanno 600 iscritti in totale; B) il clpt vanta 300 iscr… - Emilystellaemi2 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE ???? STRAURGENTISSIMO ?????????? 340 3834435??VI PREGO,QUESTI CUCCIOLI , STANNO PER ESSERE TRASFERITI,E CHISSA IN QUAL… -