ATTACCO USA NEL MAR DELLA CINA, IL PCC RISPONDE ATTACCANDO FACEBOOK E I SOCIAL AMERICANI. (Di giovedì 14 ottobre 2021) Recentemente è stato riportato che nella notte tra il 2 e il 3 di Ottobre, un sottomarino nucleare americano di classe Seawolf, lo USS Connecticut avrebbe urtato un oggetto non identificato nel Mar Cinese Meridionale (Collisione nel Pacifico per il sommergibile nucleare Usa Coinnecticut ) . L’incidente ha però provocato il ferimento di 11 militari AMERICANI … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Recentemente è stato riportato che nella notte tra il 2 e il 3 di Ottobre, un sottomarino nucleare americano di classe Seawolf, lo USS Connecticut avrebbe urtato un oggetto non identificato nel Mar Cinese Meridionale (Collisione nel Pacifico per il sommergibile nucleare Usa Coinnecticut ) . L’incidente ha però provocato il ferimento di 11 militari… proviene da Database Italia.

Advertising

valigiablu : La destra americana all’attacco dell’educazione all'antirazzismo | @matteoplatone - milfomane : RT @NamanTarcha: #Siria???? Un militare #siriano é rimasto ucciso e altri tre feriti nell’attacco terroristico del regime israeliano partito… - paolaokaasan : @matteosalvinimi Il ministro dell'interno dice che i rave party NON li può fermare, l'attacco alla Cgil NON lo pote… - EmanuelaGarofo3 : RT @paolaokaasan: @gabrillasarti2 Il ministro dell'interno dice che i rave party NON li può fermare, l'attacco alla Cgil NON lo poteva ferm… - wallygally : RT @NamanTarcha: #Siria???? Un militare #siriano é rimasto ucciso e altri tre feriti nell’attacco terroristico del regime israeliano partito… -