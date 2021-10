Atletica | olimpionica kenyana uccisa | arrestato il marito

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ statoa Changamwe, Mombasa, in Kenya, ildi Agnes Tirop, mezzofondistatrovata morta ieri nella sua casa di Iten. Secondo quanto riporta una nota della polizia, citata dai media locali, l’uomo era alla guida di un’auto al momento dell’arresto. Tirop, 25 anni, faceva parte della squadra che ha rappresentato il Kenya alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha gareggiato nei 5.000 metri, arrivando quarta. SportFace.

La due volte medaglia di bronzo ai Campionati del mondo dileggera, che è arrivato quarto nella finale olimpica dei 5.000 metri due mesi fa a Tokyo, aveva stabilito solo il mese scorso il ...'Stiamo ancora lavorando per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa - ha sottolineato l'Athletics Kenya - 'Il nostro Paese ha perso un gioiello, una dei giganti dell'in più rapida ...Il corpo della mezzofondista 25enne è stato trovato nella sua casa di Iten, in Kenya, con ferite d'arma da taglio ...Gli inquirenti stanno indagando per omicidio: sul corpo della mezzofondista 25enne – riferisce la stampa locale – c’erano infatti ferite d’arma da taglio e una coltellata all’addome. Alle Olimpiadi di ...