Atalanta, rientrato anche Maehle: testa solo all'Empoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) BERGAMO - Joakim Maehle è rientrato alla base. Dopo gli impegni con la Nazionale danese, l'esterno è tornato nella giornata di giovedì a Zingonia, per tornare a pensare solo all' Atalanta . Viste le ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) BERGAMO - Joakimalla base. Dopo gli impegni con la Nazionale danese, l'esterno è tornato nella giornata di giovedì a Zingonia, per tornare a pensareall'. Viste le ...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, rientrato anche Maehle: testa solo all'Empoli: Il ritorno del danese dagli impegni con la Nazionale non r… - Atalantinicom : #Atalanta - News da Zingonia: rientrato anche Mæhle#Atalanta - - sportface2016 : #Atalanta, rientrato anche #Maehle: in quattro non ci saranno contro l'#Empoli - CalcioPillole : Stando a quanto riferito da 'Primabergamo', il difensore dell'#Atalanta Rafael #Toloi non è ancora rientrato in gru… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rientrato Atalanta, rientrato anche Maehle: testa solo all'Empoli BERGAMO - Joakim Maehle è rientrato alla base. Dopo gli impegni con la Nazionale danese, l'esterno è tornato nella giornata di giovedì a Zingonia, per tornare a pensare solo all' Atalanta . Viste le assenze di Hateboer e ...

Atalanta, rientrato anche Maehle: in quattro non ci saranno contro l'Empoli L'Atalanta si allena in vista del match contro l'Empoli di domenica e sono in quattro, oltre a chi deve rientrare ancora dalle Nazionali (a questo proposito, si registra il ritorno di Maehle dalla ...

Atalanta, rientrato anche Maehle: in quattro non ci saranno contro l'Empoli Sportface.it Verso l’Empoli: Freuler a Zingonia solo venerdì Il nazionale svizzero si rivedrà soltanto all’antivigilia della ripresa di campionato a Empoli. Maehle aggregato oggi: se la gioca con Pezzella Fuori Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina, l’Atalanta r ...

Atalanta, Maehle torna a Bergamo e punta l'Empoli Gasperini difficilmente concederà riposo all'esterno danese, appena rientrato dalla Nazionale, viste le tante assenze ...

BERGAMO - Joakim Maehle èalla base. Dopo gli impegni con la Nazionale danese, l'esterno è tornato nella giornata di giovedì a Zingonia, per tornare a pensare solo all'. Viste le assenze di Hateboer e ...L'si allena in vista del match contro l'Empoli di domenica e sono in quattro, oltre a chi deve rientrare ancora dalle Nazionali (a questo proposito, si registra il ritorno di Maehle dalla ...Il nazionale svizzero si rivedrà soltanto all’antivigilia della ripresa di campionato a Empoli. Maehle aggregato oggi: se la gioca con Pezzella Fuori Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina, l’Atalanta r ...Gasperini difficilmente concederà riposo all'esterno danese, appena rientrato dalla Nazionale, viste le tante assenze ...