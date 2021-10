Atalanta, calciomercato e sogni di gloria: la ripresa per sognare (ancora) (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Atalanta continua a far sognare i propri tifosi. È quasi giunta la ripresa del campionato dopo la pausa dedicata alle Nazionali e la Dea è già focalizzata sui prossimi impegni. Gian Piero Gasprini tiene la squadra sul pezzo e nonostante i numerosi infortuni recenti (Robin Gosens e Berat Djimsiti), l’allenatore atalantino chiederà il massimo dai suoi nelle prossime gare. Alle porte si staglia la sfida di Serie A contro un ostico Empoli che viene da un buon momento di forma e che sembra aver trovato la giusta quadra in campo. Ma il vero big match per i bergamaschi sarà infrasettimanale, con in programma la grande sfida di Champions League contro il Manchester United. Nel Teatro dei sogni per continuare a sognare in (e da) grande. L’Atalanta sogna in grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’continua a fari propri tifosi. È quasi giunta ladel campionato dopo la pausa dedicata alle Nazionali e la Dea è già focalizzata sui prossimi impegni. Gian Piero Gasprini tiene la squadra sul pezzo e nonostante i numerosi infortuni recenti (Robin Gosens e Berat Djimsiti), l’allenatore atalantino chiederà il massimo dai suoi nelle prossime gare. Alle porte si staglia la sfida di Serie A contro un ostico Empoli che viene da un buon momento di forma e che sembra aver trovato la giusta quadra in campo. Ma il vero big match per i bergamaschi sarà infrasettimanale, con in programma la grande sfida di Champions League contro il Manchester United. Nel Teatro deiper continuare ain (e da) grande. L’sogna in grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta calciomercato Fiocco nerazzurro in casa Atalanta, è nato Romeo Commenta per primo Una bella notizia per l'Atalanta arriva anche fuori dal terreno di gioco: il centrocampista nerazzurro Remo Freuler è diventato papà per la prima volta . Oggi la moglie Kristina ha dato alla luce il piccolo Romeo a Zurigo e ...

Serie A la classifica finale secondo i Social: Napoli, favorita per lo scudetto ... quando le squadre stavano allestendo i rispettivi organici durante il calciomercato. ... Roma (7%) Lazio (4%) Atalanta (3%) . Analizzando le conversazioni sul Napoli , gli accostamenti alla squadra di ...

Calciomercato Atalanta, la stellina Noni Madueke nel mirino Today.it Atalanta-Lazio, domani via alle prelazioni Per la partita di domenica 30 ottobre contro la Lazio al Gewiss Stadium, gli abbonati 2019/2020 domani potranno esercitare il loro diritto Dalle 12 di domani fino alle 23 di domenica, gli abbonati del ...

Doppio furto alla Serie A: duello Barcellona-Real per i top player Saranno mesi anche in Serie A sul fronte calciomercato: possibile addio a parametro zero per i due top player, doppio assalto in Spagna ...

