“Assurdo, ma che scherziamo?”. GF Vip, bufera su Jessica Selassié. La frase rimbomba nella Casa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Durante il GF Nip e Vip non sono stati pochi i concorrenti espulsi per violenza verbale, fisica, frasi razziste o per violazione del regolamento. Al GF Vip 6 il tema razzismo è stato trattato dopo una frase pronunciata da Soleil Sorge: “Smettetela di urlare, sembrate delle scimmie”, ritenuto offensivo perché rivolto a due concorrenti di colore, Ainett e Samy. Durante la diretta Alfonso Signorini ha preso le parti dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi spiegando che Soleil aveva sbagliato, ma aveva chiesto scusa e che le sue parole non erano state rivolte agli altri concorrenti in modo offensivo. Da lì ne era nata una vera e propria lite tra i concorrenti e gli animi si erano scaldati parecchio. E proprio alla luce della bufera che era esplosa dentro la Casa una frase pronunciata da Jessica Selassiè ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Durante il GF Nip e Vip non sono stati pochi i concorrenti espulsi per violenza verbale, fisica, frasi razziste o per violazione del regolamento. Al GF Vip 6 il tema razzismo è stato trattato dopo unapronunciata da Soleil Sorge: “Smettetela di urlare, sembrate delle scimmie”, ritenuto offensivo perché rivolto a due concorrenti di colore, Ainett e Samy. Durante la diretta Alfonso Signorini ha preso le parti dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi spiegando che Soleil aveva sbagliato, ma aveva chiesto scusa e che le sue parole non erano state rivolte agli altri concorrenti in modo offensivo. Da lì ne era nata una vera e propria lite tra i concorrenti e gli animi si erano scaldati parecchio. E proprio alla luce dellache era esplosa dentro launapronunciata daSelassiè ...

