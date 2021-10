Ascolti tv 13 ottobre 2021 | nella gara tra fiction vince Canale 5 con “Luce dei tuoi Occhi”

Advertising

SpotifydataITA : Ascolti 13 ottobre 61 (+4) Alex W - Sogni al cielo / 97.360 (+1.336) 63 (+5) LDA - Quello che fa male / 97.031 (+… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 13 Ottobre #StudioAperto ore 12:30 1.082.000 telespettatori e 10.5% di share… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 13 Ottobre #TG3 ore 14:20 1.516.000 telespettatori e 11.9% di share #TG3 ore 19:00 2.204… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 13 Ottobre #TG2 ore 13:00 1.621.000 telespettatori e 13% di share #TG2 ore 20:30 1.354.0… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 13 Ottobre #TG5 ore 13:00 2.715.000 telespettatori e 21.4% di share #TG5 ore 20:00 4.532… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

...mano le redini del proprio destino dopo i dati non tanto confortanti arrivati in termini di. le anticipazioni della quarta puntata Quella che andrà in onda giovedì 14potrebbe essere ...Tv 132021. In prima serata vince Canale 5 con la serie Luce dei tuoi occhi: media di 3.050.000 spettatori e 15,6% di share. Su Rai 1 il film Tutta un'altra vita con Enrico Brignano 2.(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Frances Haugen, la whistleblower del caso Facebook, ascoltata il 5 ottobre scorso dal Congresso Usa, sarà audita anche ...Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 6 ha avuto un ascolto medio di 2.758.000 spettatori (19.3%) mentre L’Eredità ha convinto 4.140.000 spettatori (22.7%). Ascolti tv martedì 13 ottobre: Access Prime Time e ...