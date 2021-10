Ascolti boom, Eleonora Daniele raggiunge il 19% di share. Così vola Rai1 nel daytime (Di giovedì 14 ottobre 2021) Successo. Uno dopo l'altro. E lo share sale. Eleonora Daniele, ormai da 20 anni alla guida dei programmi di Rai1, brinda ad un altro traguardo: oltre il 19% di share mentre Mattino 5 resta sotto il 17% di share. Una squadra vincente, un programma che vince e convince: servizi con ricostruzioni dei fatti di cronaca e attualità montati da veri professionisti, inviati in giro per l'Italia. Nulla viene lasciato al caso. E si dice, voci di corridoio, che le riunioni di redazione sono sempre molto lunghe: la Daniele vuole andare a fondo scartabellando documenti, atti giudiziari e giornali. Il lavoro ben fatto porta sempre risultati sorprendenti per la giornalista padovana che da diversi anni porta avanti battaglie di ogni tipo, sempre schierandosi dalla parte dei più deboli. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Successo. Uno dopo l'altro. E losale., ormai da 20 anni alla guida dei programmi di, brinda ad un altro traguardo: oltre il 19% dimentre Mattino 5 resta sotto il 17% di. Una squadra vincente, un programma che vince e convince: servizi con ricostruzioni dei fatti di cronaca e attualità montati da veri professionisti, inviati in giro per l'Italia. Nulla viene lasciato al caso. E si dice, voci di corridoio, che le riunioni di redazione sono sempre molto lunghe: lavuole andare a fondo scartabellando documenti, atti giudiziari e giornali. Il lavoro ben fatto porta sempre risultati sorprendenti per la giornalista padovana che da diversi anni porta avanti battaglie di ogni tipo, sempre schierandosi dalla parte dei più deboli. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti boom Federica Sciarelli, Chi l'ha Visto e quel caso per cui rivela: 'Non riesco a darmi una spiegazione' Federica Sciarelli continua ad essere il volto imprescindibile di uno dei programmi più longevi di sempre Chi l'ha visto? , in onda su Rai 3 dal 2004. Da anni registra un boom di ascolti ogni settimana, complice sicuramente la coinvolgente presentatrice, nonostante la stessa Federica Sciarelli ammetta la parte importante e attiva del pubblico: " Quando facciamo buoni ...

Ascolti ieri, Soliti Ignoti vola: divario record tra Amadeus e Incontrada - Siani Ascolti 12 ottobre, boom per Amadeus: Soliti Ignoti stacca Striscia la notizia di oltre 1milione di spettatori Non potrebbe andare meglio Soliti Ignoti in ascolti: come scopriamo da Davide Maggio, ...

