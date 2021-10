Artista strada morto in Salento: giovane confessa, arrestato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarebbe stato un giovane di 29 anni a causare la morte di Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni di Oria rinvenuto incosciente per strada con delle ferite al volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarebbe stato undi 29 anni a causare la morte di Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni di Oria rinvenuto incosciente percon delle ferite al volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre ...

Ultime Notizie dalla rete : Artista strada Svolta nella morte di un artista di strada: confessa un ragazzo Un ragazzo di 29 anni avrebbe confessato di aver aggredito l'artista di strada, ritrovato esanime in strada a Lecce nei giorni scorsi e poi morto in ospedale. Svolta nel caso della morte dell'artista , ritrovato privo di sensi in strada a Lecce nella notte tra ...

Artista strada morto in Salento: giovane confessa, arrestato - Cronaca Agenzia ANSA Artista di strada morto dopo una rapina: è stato ucciso per 37 euro Proprio dall’esame dei filmati acquisiti, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire non solo le fasi antecedenti la rapina, ma anche ad individuare il responsabile del reato ...

Lecce, un artista di strada è morto dopo essere stato rapinato. Arrestato l’omicida Ha confessato in Questura il 29enne responsabile dell'omicidio dell'artista di strada ucciso a Lecce. Il ragazzo voleva solo rapinarlo.

