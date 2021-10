Artista di strada morto in Salento: giovane confessa, arrestato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarebbe stato un giovane di 29 anni a causare la morte di Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni di Oria rinvenuto incosciente per strada con delle ferite al volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarebbe stato undi 29 anni a causare la morte di Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni di Oria rinvenuto incosciente percon delle ferite al volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso...

interrisnews : Disegnava #Madonne in strada per vivere, è stato ammazzato per quattro #soldi ???? - Trmtv : Artista strada morto in Salento: giovane confessa, arrestato - alvisemarzo : @GaetanoGorgoni @Corriere Povero Madonnaro . Grande artista di strada - BortoneMauro : RT @LecceSette: Artista di strada aggredito, la Questura stringe il cerchio sui sospettati - Sandro19714 : RT @pincellous: L’unico vero Artista di strada è il padre di Giginowifi. #Chilhavisto -