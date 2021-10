Artico | così l’Ue vuole rompere il ghiaccio tra Usa | Cina e Russia

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “L’intensificarsi dell’interesse per le risorse e le vie di trasporto dell’potrebbe trasformare la regione in un’arena di competizione locale e geopolitica”, ha detto Virginijus Sinkevicius, commissario per l’Ambiente, la pesca e gli affari marittimi, presentando la nuova comunicazione della Commissione per l’che sostituisce quella dell’aprile 2016. “Non possiamo essere sicuri — ha aggiunto — che sarà sempre in linea con gli interessi dell’Unione europea”, e infatti l’sta salendo tra gli interessi strategici di potenze rivali al, come lae la, e sta diventando un altro ambito di competizione geopolitica che coinvolge anche Stati Uniti e Regno Unito. Per l’Europa, l’, regione definita di “fondamentale importanza strategica per ...