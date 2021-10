Arriva il “grande fratello” marziano che osserva gli errori

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) per non ripeterli nelle missioni sul pianeta rosso – Sembra di stare su Marte: stesso paesaggio di terra rossastra e polverosa. Ma l’orizzonte non è libero: in lontananza si scorgono dei moduli abitativi bianchi di una base marziana. In realtà, si tratta di una simulazione di una missione sulla superficie di Marte riprodotta nel deserto israeliano del Negev. Si chiama AMADEE-20 progettata e realizzata dall’Austrian Space Forum in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Israeliana che hanno ricreato nel cratere Ramon, profondo 500 metri e largo 40 chilometri (nella foto), una postazione umana. La stazione virtuale sarà alimentata a energia solare ed ospiterà 5 uomini ed una donna fino alla fine di ottobre. Gli “astronauti” dovranno effettuare più di 20 esperimenti scientifici in campi diversi, come biologia, geologia e medicina. Vivranno in completo isolamento, ma saranno sotto la ...