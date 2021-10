Arnautovic: «Sono pronto al 100% per domenica. Udinese? Mi piacciono le sfide fisiche» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marko Arnautovic è il nuovo protagonista del BFC Week: queste le parole dell’attaccante austriaco Marko Arnautovic è il nuovo protagonista del BFC Week. Queste le parole dell’attaccante del Bologna alla vigilia della partita contro l’Udinese. ITALIANO – «Sì, parlo italiano e lo capisco ma per me è più facile rispondere in inglese. Comunque parlo diverse lingue. Quali? Come detto parlo l’italiano, non perfettamente, ma mi faccio capire. Poi parlo inglese, tedesco, serbo, olandese e un po’ portoghese perché ho giocato molti anni con calciatori brasiliani. Ogni tanto faccio da traduttore insieme ad altri miei compagni tipo Svanberg. Anche lui parla sia italiano che inglese, così aiuta gli altri giocatori». CONDIZIONE FISICA – «Sì, ho giocato molte partite da quando Sono arrivato. Sia qui che in nazionale. Poi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Markoè il nuovo protagonista del BFC Week: queste le parole dell’attaccante austriaco Markoè il nuovo protagonista del BFC Week. Queste le parole dell’attaccante del Bologna alla vigilia della partita contro l’. ITALIANO – «Sì, parlo italiano e lo capisco ma per me è più facile rispondere in inglese. Comunque parlo diverse lingue. Quali? Come detto parlo l’italiano, non perfettamente, ma mi faccio capire. Poi parlo inglese, tedesco, serbo, olandese e un po’ portoghese perché ho giocato molti anni con calciatori brasiliani. Ogni tanto faccio da traduttore insieme ad altri miei compagni tipo Svanberg. Anche lui parla sia italiano che inglese, così aiuta gli altri giocatori». CONDIZIONE FISICA – «Sì, ho giocato molte partite da quandoarrivato. Sia qui che in nazionale. Poi ...

Advertising

1000Cuori : ?? Bologna - De Silvestri: ''Grazie a Sinisa sono cresciuto molto. Arnautovic? Ha avuto un grande impatto sul gruppo… - LeoBosello : Sono ripresi gli allenamenti del #Bologna in vista della gara di domenica contro l’Udinese. In gruppo #Arnautovic,… - NicolaMota : @GerardoPetti1 Bah io non sono così convinto che skriniar quest'anno sia tanto meglio di dimarco al fantacalcio e A… - 1000Cuori : ?? Stadio - Sono i The Knack il sottofondo per l'allenamento di Arnautovic ?? - roostercrowed : @GenoaCFC @GTimossi Benvenuto al grifone Timossi Sono di parte Sinisa ha voluto l'austriaco Arnautovic (che paura… -