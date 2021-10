Arnautovic: “Contro l’Udinese sarò pronto al 100%. Durante la sosta abbiamo lavorato bene” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marko Arnautovic ha parlato al BFC TV in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Ecco le sue parole: “Ho giocato molto da quando sono arrivato, anche con la Nazionale e purtroppo ora sono arrivato al punto di avere un po’ di dolore al bicipite femorale. Il club ha deciso di non farmi partire per le sfide con l’Austria per farmi recuperare al meglio, ma sono al 100% per la sfida di domenica. A Casteldebole abbiamo lavorato bene, abbiamo avuto anche un paio di giorni di riposo, siamo in forma”. FOTO: Sito Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Markoha parlato al BFC TV in vista del ritorno in campo dopo laper le Nazionali. Ecco le sue parole: “Ho giocato molto da quando sono arrivato, anche con la Nazionale e purtroppo ora sono arrivato al punto di avere un po’ di dolore al bicipite femorale. Il club ha deciso di non farmi partire per le sfide con l’Austria per farmi recuperare al meglio, ma sono alper la sfida di domenica. A Casteldeboleavuto anche un paio di giorni di riposo, siamo in forma”. FOTO: Sito Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

