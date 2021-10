Argentina-Perù stasera in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Mondiali 2022 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per Argentina-Perù, sfida valevole per il dodicesimo turno delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022 in Qatar. Leo Messi, dopo essere diventato il primo sudamericano a segnare 80 gol in Nazionale, vuole guidare l’Argentina verso un altro successo. Il Perù va a caccia di punti per cercare di qualificarsi per la seconda edizione consecutiva alla finali della rassegna. Fischio d’inizio fissato per ore 1:30 della notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre. La partita non godrà di copertura tv o streaming in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per il dodicesimo turno dellesudamericane aiin Qatar. Leo Messi, dopo essere diventato il primo sudamericano a segnare 80 gol in Nazionale, vuole guidare l’verso un altro successo. Ilva a caccia di punti per cercare di qualificarsi per la seconda edizione consecutiva alla finali della rassegna. Fischio d’inizio fissato per ore 1:30 della notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre. La partita non godrà di copertura tv oin Italia. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Perù Mate argentino punta all'Europa La qualità dei prodotti confezionati in Argentina ha permesso a Pharmamerican di espandersi e di ... Dal Brasile al Perù, dal Cile alla Bolivia, gli infusi Saint Gottard sono sempre più richiesti. Il ...

Argentina, Scaloni rassicura l'Inter: 'Speriamo di avere Correa già per il Perù' Il ct dell' Argentina , Lionel Scaloni, prova così a rassicurare un po' l'Inter sulle condizioni di ...fino a ieri ha svolto un allenamento personalizzato e che invece nell'ultima seduta prima del Perù ...

