Archivio Disarmo | a Roma riconoscimenti XXXVII edizione del Premio Colombe d' oro per la Pace

Consegnati a Roma presso la Sala Benedetto XIII (Comunità di Sant'Egidio) i riconoscimenti per la XXXVII edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, organizzato dacon il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. La Giuria " formata da Fabrizio Battistelli, Dora Iacobelli, Riccardo Iacona, Dacia Maraini, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta " ...... organizzato dacon il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. La premiazione è avvenuta ieri a Roma. Quest'anno il filo rosso che ha guidato le scelte della giuria formata ...Sono le giornaliste Giulia Bosetti e Francesca Mannocchi e l’Irpi (Investigative Reporting Project Italy) i vincitori della XXXVII edizione del Premio Colombe d’oro per la Pace, organizzato da Archivi ...Giunge alla XXXVII edizione il Premio Colombe d'oro per la Pace, organizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. Le ...