Antonella mosetti, la confessione choc: ecco cosa sono costretta a fare per campare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, di Antonella mosetti si sono perse le tracce sul piccolo schermo, salvo qualche sporadica ospitata, ma non sui social dove ha invece trovato il suo porto sicuro. In una lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, la mosetti ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita professionale e privata, concentrandosi soprattutto sul presente.L'ex ragazza di Non è la Rai ha spiegato come vive dopo essere sparita dalla tv: "sono una donna risolta", ha assicurato, per poi aggiungere, "Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans". Grazie a queste piattaforme social, dunque, la showgirl oggi 46enne non ha grossi problemi a svelare che grazie a OnlyFans ottiene i suoi guadagni che le ...

