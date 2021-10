Antonella Mosetti al veleno contro Caterina Balivo | “Ciò che lei ha detto di me …”

(Di giovedì 14 ottobre 2021), ex compagna di Aldo Montano e mamma di Asia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale si è molto raccontata. Vediamo cosa ha: “Io e Aldo Montano abbiamo perso due figli”è stata a lungo la compagna di Aldo Montano, il campione di scherma che oggi, dalla sua nuova relazione, ha avuto due figli, Olympia e Mario., che ha 46 anni, si sente ormai “donna risolta” ed è single, ha dichiarato: “non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene”. Laha poi parlato della sua storia d’amore più importante, quella con Aldo Montano e ha: “Siamo stati assieme 7 anni e la ...

è approdata su Onlyfans tempo fa ed è davvero molto contenta ed entusiasta di questa scelta. Perché? L'ha spiegato lei stessa al settimanale di cronaca rosa Chi. Ma che cos'è ...Intervistata dal settimanale Chi , la showgirl romana ed ex gieffina, ha parlato della sua lunga storia d'amore con Aldo Montano , attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip . Laha dichiarato di non aver rimpianti anche ...Aldo Montano è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 più apprezzati. Lo schermitore azzurro, dopo un’estate da sogno, alla sua quinta Olimpiade, nella quale ha ottenuto una fantastica medag ...Antonella Mosetti non ha gradito le dichiarazioni rilasciate da Aldo Montano al Corriere della Sera e dalle pagine di Chi ha risposto per le rime. "Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco ...