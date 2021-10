Antonella Clerici: “Voglio raccontarvi una bella favola” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una puntata speciale oggi E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici, iniziata con la presentazione di una favola, la presentazione del suo libro. E’ dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno che è nato il nuovo libro di ricette di Antonella Clerici ma non è solo suo e non è solo un libro di cucina. “C’era una volta un gruppo di amici cuochi che si divertivano a cucinare in tv e da lì è nata la realizzazione di un sogno ma soprattutto la storia di un’amicizia che si è espressa nella casa del mezzogiorno”. Non è la prima volta che Antonella Clerici ribadisce che nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno ha voluto solo gli amici e adesso sono gli stessi che troviamo nel libro. A tavola con Antonella Clerici, il nuovo libro di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una puntata speciale oggi E’ sempre mezzogiorno per, iniziata con la presentazione di una, la presentazione del suo libro. E’ dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno che è nato il nuovo libro di ricette dima non è solo suo e non è solo un libro di cucina. “C’era una volta un gruppo di amici cuochi che si divertivano a cucinare in tv e da lì è nata la realizzazione di un sogno ma soprattutto la storia di un’amicizia che si è espressa nella casa del mezzogiorno”. Non è la prima volta cheribadisce che nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno ha voluto solo gli amici e adesso sono gli stessi che troviamo nel libro. A tavola con, il nuovo libro di ...

