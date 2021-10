Anticipazioni Dritto e Rovescio stasera 14 ottobre in tv: chi sono gli ospiti in studio, temi e servizi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento su Rete 4 con Dritto e Rovescio, il programma di attualità e approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera, giovedì 14 ottobre, focus sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza, proprio mentre si temono nuove tensioni per via dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. Dritto e Rovescio Anticipazioni 14 ottobre 2021: temi e servizi di stasera in tv Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato all’entrata in vigore del Green Pass sul luogo di lavoro. Con la testimonianza di dipendenti, autonomi e imprenditori, si racconterà il rischio paralisi di alcune attività produttive per l’impossibilità materiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento su Rete 4 con, il programma di attualità e approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera, giovedì 14, focus sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza, proprio mentre si temono nuove tensioni per via dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro.142021:diin tv Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato all’entrata in vigore del Green Pass sul luogo di lavoro. Con la testimonianza di dipendenti, autonomi e imprenditori, si racconterà il rischio paralisi di alcune attività produttive per l’impossibilità materiale ...

