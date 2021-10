Anticipazioni Amici 21 puntata del 17 10 2021 | due allievi immediatamente eliminati

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 14 ottobre 2021)di Maria De Filippi tornerà in tv domenica 17 ottobrealle ore 14:00, tuttavia la quintaè già stata registrata e delle primeil pubblico può apprendere che nel nuovo appuntamento dovrà assistere a ben due eliminazioni: un cantante ed un ballerino, che sono stati mandati a casa in seguito ad una sfida. I colpi di scena non finiscono qui, infatti, Lorella Cuccarini ha preso una decisione per quanto riguarda il destino nella della cantante Flaza, a cui è stata sospesa la permanenza nella scuola in seguito ad una cattiva condotta comportamentale avuta dalla giovanissima ragazza. Le rimostranze della produzione e di Maria De Filippi, riguardo il comportamento dei nuovi talenti dell’edizione,infatti, i cantanti si sono dovuti sottoporre ad una punizione: una gara con classifica stilata da ...