Anni 20 Notte torna con il ‘viaggiatore’ Daniele Piervincenzi. Al debutto Ilaria D’Amico e l’opionione di Anna Falchi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Daniele Piervincenzi Dopo la sfortunata esperienza in prima serata e il trasloco in seconda, torna Francesca Parisella, alla guida di Anni 20 Notte, in onda da stasera alle 23.40 su Rai2. Con la conduttrice, l’editorialista Alessandro Giuli e la rinnovata squadra di inviati arricchita alla “new entry” Daniele Piervincenzi, reduce dall’esperienza a Tv8 (Ogni Mattina e Mappe Criminali). Anni 20 Notte ricomincerà il suo racconto della realtà dal green pass alla vigilia dell’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro. Nel dibattito interverranno Peter Gomez, il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, Ilaria D’Amico, il costituzionalista Alfonso Celotto e Giampaolo Rossi. Si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021)Dopo la sfortunata esperienza in prima serata e il trasloco in seconda,Francesca Parisella, alla guida di20, in onda da stasera alle 23.40 su Rai2. Con la conduttrice, l’editorialista Alessandro Giuli e la rinnovata squadra di inviati arricchita alla “new entry”, reduce dall’esperienza a Tv8 (Ogni Mattina e Mappe Criminali).20ricomincerà il suo racconto della realtà dal green pass alla vigilia dell’obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro. Nel dibattito interverranno Peter Gomez, il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta,, il costituzionalista Alfonso Celotto e Giampaolo Rossi. Si ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Cinquantotto anni fa, la notte del 9 ottobre 1963, si verificò la tragedia del Vajont, che causò quasi 2000 mort… - matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - Radio3tweet : Perché tu possa conoscere colli piccoli come noci per i tuoi denti giocosi, soli come voli di vespe e parole che su… - ElenaMarino17 : RT @Roby86341796: Io la notte non riesco più a dormire. La sofferenza per come hanno ridotto questa nazione mi dilania. Stanotte pensavo:'… - Stefyndq : RT @Roby86341796: Io la notte non riesco più a dormire. La sofferenza per come hanno ridotto questa nazione mi dilania. Stanotte pensavo:'… -