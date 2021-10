Annalisa annuncia: “Così si chiude il mio percorso” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annalisa lancia la sua ultima canzone Eva + Eva, singolo in feat con Rose Villain. La cantante annuncia che Così si chiude il suo percorso. Annalisa (Foto: Instagram)Il nuovo singolo di Annalisa scala le classifiche. La cantautrice italiana ha vissuto un’estate da ricordare, ricca di esibizioni e applausi con la sua hit Movimento Lento, presentata insieme a Federico Rossi. Una canzone da doppio platino, traguardo festeggiato con un “brindisi social”. Si è spesa tanto anche per la ripartenza della musica live nel corso degli ultimi mesi: “Finalmente abbiamo i mezzi per ripartire davvero. Ora non resta che farlo” scriveva qualche settimana fa. A dicembre il suo tour ripartirà, pronta a riprendere dove ha lasciato: le nuove tappe di Nuda 10 Open Air saranno a Milano, ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021)lancia la sua ultima canzone Eva + Eva, singolo in feat con Rose Villain. La cantantechesiil suo(Foto: Instagram)Il nuovo singolo discala le classifiche. La cantautrice italiana ha vissuto un’estate da ricordare, ricca di esibizioni e applausi con la sua hit Movimento Lento, presentata insieme a Federico Rossi. Una canzone da doppio platino, traguardo festeggiato con un “brindisi social”. Si è spesa tanto anche per la ripartenza della musica live nel corso degli ultimi mesi: “Finalmente abbiamo i mezzi per ripartire davvero. Ora non resta che farlo” scriveva qualche settimana fa. A dicembre il suo tour ripartirà, pronta a riprendere dove ha lasciato: le nuove tappe di Nuda 10 Open Air saranno a Milano, ...

