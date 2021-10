Angiolini e Allegri | la love story finisce con un tradimento | bufera per il tapiro di Striscia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ finito nellala Notizia per aver consegnato ild’oro ad Ambraper la fine della storia con Massimiliano, allenatore della Juventus, che tra l’altro l’avrebbe anche tradita. In queste ore centinaia di utenti sui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - MediasetTgcom24 : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati #massimilianoallegri - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - MonicaBergamas9 : @Walter32099227 @stanzaselvaggia Che comunque ha permesso ad Ambra Angiolini di avere una bella e pubblica riprova… - skyqueen1991 : RT @LucillaMasini: Allegri tradisce Ambra Angiolini e Striscia la Notizia le recapita un tapiro d'oro. E d'improvviso, il monologo strappal… -

Ultime Notizie dalla rete : Angiolini Allegri

Striscia la Notizia è finita al centro di una bufera mediatica per la consegna del Tapiro d'Oro ad Ambra, tornata single dopo la rottura con l'allenatore della Juventus Massimiliano. A prendere le difese dell'attrice e criticare il programma sui social ci ha pensato Laura Chiatti . ...Ecco qualche curiosità anche sulla sua vita privata, lei che ha vissuto una lunga storia d'amore con Francesco Renga e una - durata quattro anni - con Massimiliano. Ambra, biografia ...La giornalista Selvaggia Lucarelli ha scritto una dura replica a Striscia la Notizia per aver mandato in onda il servizio su Ambra Angiolini senza tenere conto del momento personale che sta vivendo ...Ambra condivide le storie di Francesca Barra e della figlia per commentare il 'trofeo' ricevuto da Striscia la Notizia ...