(Di venerdì 15 ottobre 2021). Carlo, che ha raccolto l’invito dia testimoniare. Insigne non ha partecipato all’CHIAMA A TESTIMONIARE CARLOIl Corriere del Mezzogiorno rivela alcuni retroscena sulladel processo per l’di alcuni giocato delha chiamato sul banco dei testimoni Carlo: “La battaglia legale relativa all’del 5 novembre 2019 dopo-Salisburgo, è iniziata. Nella giornata di ieri, negli studi dell’avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale, si è tenuta la ...

Advertising

napolipiucom : Ammutinamento Napoli, Ancelotti difende Allan durante la prima udienza: I dettagli #Allan #Ancelotti #CalcioNapoli… - NCN_it : CdM – Ammutinamento, #Ancelotti difende #Allan: per il #Napoli hanno testimoniato i dirigenti #Giuntoli e #Pompilio - akille15 : Ammutinamento Napoli, prima udienza. Ancelotti ha difeso Allan. Insigne assente. - cn1926it : Ammutinamento, #Ancelotti si schiera contro il #Napoli - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdM – Ammutinamento Napoli, Ancelotti difende Allan: i dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ammutinamento Napoli

... citato dal presidente De Laurentiis in merito alla clamorosa vicenda dell'post partita contro il Salisburgo del 5 novembre 2019, quando i calciatori delsi rifiutarono di andare ...Il quotidiano ricorda che la storia dell'non riguarderà Mertens e Zielinski, che si sono accordati con ilquando hanno rinnovato i rispettivi contratti. E che la sentenza per ...Ammutinamento Napoli. Carlo Ancelotti, che ha raccolto l’invito di Allan a testimoniare. Insigne non ha partecipato all’udienza.Il Napoli torna sul suo passato e precisamente alla notte del 5 novembre 2019, data purtroppo ricordata per l'ammutinamento post-Salisburgo ...