Amici, Sangiovanni protagonista di una nuova Serie Tv! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sembra che Sangiovanni, dopo il percorso di successo ad Amici, sia stato scelto come protagonista di una nuova Serie televisiva. Leggi su comingsoon (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sembra che, dopo il percorso di successo ad, sia stato scelto comedi unatelevisiva.

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sangiovanni Sangiovanni diventa attore? Ecco la verità Sangiovanni dopo il grande successo ad Amici e dopo aver scalato tutte le hit durante l'estate è pronto a sorprendere i propri fan con una grande novità. L'artista, infatti, vuole debuttare come ...

Sangiovanni attore in una serie tv: l'indiscrezione per il dopo 'Amici' Dopo un'estate trascorsa in cima alle classifiche musicali per gli album e i singoli più venduti in Italia; c'è chi parla di un nuovo debutto per il giovane ex allievo di Amici , Sangiovanni . Il cantante del talent show di Maria De Filippi sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale e, a spifferarlo sarebbero state le pagine del settimanale Vero . A quanto ...

Amici, Sangiovanni protagonista di una nuova Serie Tv! ComingSoon.it

Sangiovanni presto attore? Per lui sembra esserci una serie tv in vista Sangiovanni attore: dopo aver affermato di non voler partecipare a Sanremo, il giovane cantante prospetta un futuro al cinema?

