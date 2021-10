Amici 22: Anna Pettinelli inclemente, fuori anche Flaza? Scopriamolo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Inaspettati provvedimenti della coach Anna Pettinelli: questa volta i ragazzi l’hanno fatto grossa. anche Flaza verrà fatta fuori come Inder? Sicuramente non è stata una settimana facile per i ragazzi della scuola di Amici: prima abbiamo assistito ad un duro provvedimento disciplinare a causa delle scarse condizioni igieniche e del disordine che albergava nella casetta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Inaspettati provvedimenti della coach: questa volta i ragazzi l’hanno fatto grossa.verrà fattacome Inder? Sicuramente non è stata una settimana facile per i ragazzi della scuola di: prima abbiamo assistito ad un duro provvedimento disciplinare a causa delle scarse condizioni igieniche e del disordine che albergava nella casetta L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

anna_mitica : RT @paolomoderato: @Paroledipaola Media sempre più irresponsabili. Ometti e donnette miserabili in cerca di visibilità in aule universitari… - anna_foglietta : RT @emmevilla: ???? 'E Israele?'. I dati sono inequivocabili da SEMPRE. Solo che sono in ebraico. Qui ve li ho tradotti. A morire sono i non… - anna_maria_alt : RT @CPaiardi: comunque raga ok arianna ok flaza ... ma non dimentichiamo chi è stato e chi è il concorrente più odiato di tutte le edizioni… - anna_der : RT @SalaLettura: La cultura greca,in ogni forma di espressione ha influenzato l’era moderna,in modo profondo e duraturo, ed è ancora un val… - anna_tete2 : RT @priozete4ever: USE GLI AMICI -