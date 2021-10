Amici 21, il daytime del 14 ottobre: LDA in sfida ed entra una nuova allieva (Di giovedì 14 ottobre 2021) IL daytime DEL 14 ottobre DI Amici 21: LE SFIDE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE SONO TERMINATE. ECCO UN’ALTRA allieva CHE ARRIVA A SORPRESA. COSA SUCCEDE IN CASETTA? ELISABETTA SI PREOCCUPA Le settimane di Amici 21 verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo. Ecco cosa è successo nell’ultima delle quattro sfide del provvedimento disciplinare attuato scorsa settimana. LEGGI ANCHE SANGIOVANNI INTRAPRENDERÀ LA CARRIERA D’ATTORE? ECCO L’INDISCREZIONE Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) ILDEL 14DI21: LE SFIDE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE SONO TERMINATE. ECCO UN’ALTRACHE ARRIVA A SORPRESA. COSA SUCCEDE IN CASETTA? ELISABETTA SI PREOCCUPA Le settimane di21 verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo. Ecco cosa è successo nell’ultima delle quattro sfide del provvedimento disciplinare attuato scorsa settimana. LEGGI ANCHE SANGIOVANNI INTRAPRENDERÀ LA CARRIERA D’ATTORE? ECCO L’INDISCREZIONE Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della ...

iitsGiuly : che poi per me quest’anno sono tutti miei protetti perché sono tutti bravissimi e stanno migliorando tutti quindi g… - aaridaje : io comunque mi annoio proprio a vedere il daytime di amici - heyyouitsbi : il daytime di amici oggi: - annachiara_a_ : i daytime di amici senza inder - glooryetta : Sto guardando la puntata in muto perché aspetto solo Maria vs Joele e il Daytime di Amici? #uominiedonne #Amici21 -