Amici 21 anticipazioni | il destino di Flaza e l’ennesima punizione per i cantanti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ stata registrata ieri la puntata di21 che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. E non mancano leche ci rivelano cosa faranno gli allievi della scuola di Maria de Filippi ma non solo. Dopo l’eliminazione di Inder, voluta fortemente da Anna Pettinelli, ci si aspetta di conoscere anche ildi. La cantante potrà restare nella scuola, che cosa ha deciso Lorella Cuccarini che settimana scorsa le ha sospeso la maglia, dopo aver visto tutto quello che Flavia aveva fatto, anzi non fatto? Per voi news, spoiler ein attesa della puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre 2021 su canale 5.21 news eresta nella scuola? Sarà ancora una volta Maria de Filippi a ...