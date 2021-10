Amici 2021, anticipazioni domenica: due nuovi eliminati, la verità su Flaza, Giacomo sospeso, nuova punizione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre è stata registrata la nuova puntata di Amici 2021, che andrà in onda domenica 17 ottobre: le anticipazioni rivelano due nuove eliminazioni, la verità sul destino di Flaza nel talent e l’ennesima punizione per i cantanti della scuola. Leggi anche: Amici 2021: Inder, eliminato da Anna Pettinelli, passa nella squadra della Cuccarini? VIDEO Amici 2021:... Leggi su donnapop (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre è stata registrata lapuntata di, che andrà in onda17 ottobre: lerivelano due nuove eliminazioni, lasul destino dinel talent e l’ennesimaper i cantanti della scuola. Leggi anche:: Inder, eliminato da Anna Pettinelli, passa nella squadra della Cuccarini? VIDEO:...

Advertising

fattoquotidiano : RENZI SHARING La rete finanziaria di Vincenzo Trani, l’imprenditore che ha scelto Matteo Renzi come consigliere d’… - repubblica : Il Tar boccia il medico No Vax Mariano Amici: sospeso, senza stipendio e non sarà reintegrato [di Lorenzo D'Albergo] - Lucia07129120 : RT @AsiagoIt: Buongiorno amici! Pronti a godervi questi meravigliosi colori sull'Altopiano? ?????????? ?Questo #weekend vanno in scena due gran… - milansette : Il cuore, il preparatore, Dzeko, la Miss... Tutto quello che non sai su Mirante - Grace_1207 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 12.10.2021 Il papà di #Gegè lavora mentre il direttore controlla. Voi non potete immaginare quanto siano d'oro le… -