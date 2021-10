Amici 2021 Anticipazioni 17 ottobre: Mattias e Giacomo a rischio, ritorna ex concorrente (Di giovedì 14 ottobre 2021) Torna domenica 17 ottobre 2021 l’appuntamento con Amici 21, questa settimana ci saranno due concorrenti a rischio, sfide difficili ed L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Torna domenica 17l’appuntamento con21, questa settimana ci saranno due concorrenti a, sfide difficili ed L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

fattoquotidiano : RENZI SHARING La rete finanziaria di Vincenzo Trani, l’imprenditore che ha scelto Matteo Renzi come consigliere d’… - acffiorentina : Catherine Commisso ha consegnato ieri ai promotori della campagna “MAKING STRIDES TO BREAST CANCER 2021” un assegno… - repubblica : Il Tar boccia il medico No Vax Mariano Amici: sospeso, senza stipendio e non sarà reintegrato [di Lorenzo D'Albergo] - atlantidelibri : 22 ottobre. Tre autori, tre amici in Atlantide - UCI_Cinemas : Amici della Campania: @SalemmeOfficial ha un messaggio per voi! Sabato 16 ottobre sarà a UCI Casoria (ore 20.30) e… -