Ambra Angiolini | Selvaggia Lucarelli la difende | il post al vetriolo su Vanessa Incontrada e il Tapiro

Dopo la rottura con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha ricevuto il Tapiro D'Oro di Striscia la notizia: la reazione di Selvaggia Lucarelli punta l'indice anche su Vanessa Incontrada; anche la figlia di Ambra, Jolanda Renga è intervenuta su Instagram. Ambra Angiolini è stata difesa da Selvaggia Lucarelli dopo aver ricevuto il Tapiro D'Oro di Striscia La Notizia: la giornalista ha attaccato Vanessa Incontrada per non aver teso la mano all'attrice tradita dal suo compagno Massimiliano Allegri. Contro il programma di Antonio Ricci è intervenuta anche la figlia di Ambra, Jolanda Renga. Brutta caduta di stile da parte ...

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - MediasetTgcom24 : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati #massimilianoallegri - PidisLa : RT @rtl1025: ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a #Striscialan… - rediniente : RT @LucillaMasini: Allegri tradisce Ambra Angiolini e Striscia la Notizia le recapita un tapiro d'oro. E d'improvviso, il monologo strappal… - Methamorphose30 : RT @rtl1025: ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a #Striscialan… -