Ambra Angiolini e Allegri, lui la lascia ma lei viene “premiata”: ecco perché (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ambra Angiolini e Allegri, dopo la rottura l’attrice viene “premiata”: ecco cos’è successo in quel di Milano. Ambra Angiolini e Allegri si sono lasciati ma alla donna arriva un “premio” inaspettato: la rabbia della figlia Jolanda sui social dopo quanto successo. Ormai la notizia è al centro del mondo del gossip: dopo quattro anni d’amore Leggi su youmovies (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., dopo la rottura l’attrice”:cos’è successo in quel di Milano.si sonoti ma alla donna arriva un “premio” inaspettato: la rabbia della figlia Jolanda sui social dopo quanto successo. Ormai la notizia è al centro del mondo del gossip: dopo quattro anni d’amore

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - TJLISA1 : RT @MikyTallicA: Il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è di p… - infoitcultura : Max Allegri e Ambra Angiolini, amore finito! Tapiro per lei, ramanzina per lui: “mamma tradita dopo 4 anni” - zazoomblog : Ambra Angiolini la figlia interviene sulla fine della storia con Allegri e fa una rivelazione: “Tradimenti” -… - marfederzn : RT @MediasetTgcom24: Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati #massimilianoallegri -