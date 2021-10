AMBRA ANGIOLINI: “CI SI ALLONTANA DALLE PERSONE CHE, IN FONDO, NON CI SONO MAI STATE” (Di giovedì 14 ottobre 2021) AMBRA ANGIOLINI parla della fine della relazione con Massimiliano Allegri. Ecco cosa rivela ai microfoni di Radio Capital Esiste per tutti il giorno Zero , è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si ALLONTANA DALLE PERSONE che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in FONDO non ci SONO mai STATE. Si chiama giorno zero perche quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta. E’ con queste parole, dense di nostalgia ma, allo stesso tempo, ottimiste, che AMBRA ANGIOLINI parla della rottura con Massimiliano Allegri. Dopo quattro anni d’amore, la storia tra i due volge al termine ma, per l’attrice, questo è solo un nuovo inizio, il “giorno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)parla della fine della relazione con Massimiliano Allegri. Ecco cosa rivela ai microfoni di Radio Capital Esiste per tutti il giorno Zero , è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci siche diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che innon cimai. Si chiama giorno zero perche quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta. E’ con queste parole, dense di nostalgia ma, allo stesso tempo, ottimiste, cheparla della rottura con Massimiliano Allegri. Dopo quattro anni d’amore, la storia tra i due volge al termine ma, per l’attrice, questo è solo un nuovo inizio, il “giorno ...

rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - dreamyhell__ : RT @SupportRossi46: Allegri tradisce Ambra Angiolini ma il tapiro lo danno a lei perchè non sia mai far assumere ad un uomo le proprie resp… - SherisePsaila13 : RT @SupportRossi46: Allegri tradisce Ambra Angiolini ma il tapiro lo danno a lei perchè non sia mai far assumere ad un uomo le proprie resp… -