Altro che ritardi | il set di Che Dio ci Aiuti 7 è pronto senza Elena Sofia Ricci?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli spettatori che attendavano da marzo notizie su Che Dio ci7 sono stati accontentati: la nuova stagione entrerà presto in produzione. L’annuncio è stato dato da Valeria Fabrizi, come scrive Davide Maggio, che, come Suor Costanza, realizzerà il suo sogno di scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. In un’intervista concessa a Di Più TV, l’attrice ha spiegato il motivo per cui non aveva ancora confermato la sua preal programma di Milly Carlucci: gli impegni per Che Dio ci7. Il cast e la troupe torneranno a lavorare “a partire da gennaio“, come ha annunciato Valeria Fabrizi.chedovuti al Covid: se per la sesta stagione si è dovuto girare in fretta e in furia per assicurarsi la messa in onda a inizio 2021 (il periodo in cui di solito ...