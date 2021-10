Altavilla Irpina, conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Irpina (Av) – In occasione del centenario della traslazione del feretro all’Altare della Patria, il Comune di Altavilla Irpina ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati, aderendo così al progetto sostenuto dall’A.N.C.I., dal Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia e dall’Arma dei Carabinieri. Nel corso della cerimonia prevista -nel rispetto delle vigenti norme anti COVID- alle ore 10.00 di domani 15 ottobre presso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico di Altavilla Irpina, il Sindaco dott. Mario Vanni consegnerà l’attestato al Generale di Corpo d’Armata M.O.V.M. Rosario AIOSA, Presidente del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – In occasione del centenario della traslazione del feretro all’Altare della Patria, il Comune diha conferito laal, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati, aderendo così al progetto sostenuto dall’A.N.C.I., dal Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia e dall’Arma dei Carabinieri. Nel corso della cerimonia prevista -nel rispetto delle vigenti norme anti COVID- alle ore 10.00 di domani 15 ottobre presso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico di, il Sindaco dott. Mario Vanni consegnerà l’attestato al Generale di Corpo d’Armata M.O.V.M. Rosario AIOSA, Presidente del ...

