“Almeno lui a casa mia…”. Ambra Angiolini, momento dolceamaro dopo l’addio di Max Allegri (Di giovedì 14 ottobre 2021) È senza dubbio la notizia della settimana, parliamo del clamoroso addio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La bomba sulla rottura tra Ambra e Allegri è stata sganciata da Chi e secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice, forse addirittura per un tradimento. Tutto nasce dopo che Striscia la Notizia fa recapitare tramite l’immancabile Staffelli un tapiro proprio all’ex di Non è la Rai. Il programma di Antonio Ricci è andata alla ricerca della Angiolini e le ha ‘donato’ l’ambitissimo premio. Si tratta del primo Tapiro d’oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri. ”Si è smarcato sulla fascia. Cos’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) È senza dubbio la notizia della settimana, parliamo del clamoroso addio trae Massimiliano. La bomba sulla rottura traè stata sganciata da Chi e secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice, forse addirittura per un tradimento. Tutto nasceche Striscia la Notizia fa recapitare tramite l’immancabile Staffelli un tapiro proprio all’ex di Non è la Rai. Il programma di Antonio Ricci è andata alla ricerca dellae le ha ‘donato’ l’ambitissimo premio. Si tratta del primo Tapiro d’oro della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano. ”Si è smarcato sulla fascia. Cos’è ...

