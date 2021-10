Allerta della Polizia | c' è il rischio di una nuova contestazione dura

(Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Nelle prossime ore, con l'obbligatorietà del green pass da domani per accedere ai posti di lavoro, oltre "alle manifestazioni già preavvisate in numerose province, risultano preannunciate da attività informativa anche ulteriori iniziative di contrarietà, con presidi davanti agli ingressi aziendali, presso gli aeroporti, i porti, i punti di snodo stradale, autostradale e ferroviari, finalizzati a creare disagi con possibile intralcio alla regolarità dei servizi e delle attività produttive". Lo si legge nella circolare inviata a prefetti e questori dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in vista delle probabili manifestazioni e proteste nella giornata di domani, giorno in cui diventa obbligatoria la presentazione dal Green pass per accedere ai luoghi di lavoro "Non si può escludere che la giornata di avvio del nuovo provvedimento (Green pass, ndr) - si legge nella circolare - ...

...circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude che l'avvio del " nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei tonicontestazione ". L'......verde diventa obbligatorio sui luoghi di lavoro e che si svolgerà a meno di una settimana dagli scontri di sabato che hanno tenuto in ostaggio per ore il centrocittà. Massima l'per il ...L’obbligo di Green Pass fa la differenza . Lo dimostrano i dati della struttura commissariale che calcola dal 16 settembre al 13 ottobre 559.954 prime dosi ...In occasione dell'entrata in vigore del Green pass sui luoghi di lavoro una circolare sollecita ad assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico. Rischio per aziende, aeroporti, porti e strade ...