Allerta della Polizia | c' è il rischio di una nuova contestazione dura dei no Green pass

(Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Nelle prossime ore, con l'obbligatorietà delda domani per accedere ai posti di lavoro, oltre "alle manifestazioni già preavvisate in numerose province, risultano preannunciate da attività informativa anche ulteriori iniziative di contrarietà, con presidi davanti agli ingressi aziendali, presso gli aeroporti, i porti, i punti di snodo stradale, autostradale e ferroviari, finalizzati a creare disagi con possibile intralcio alla regolarità dei servizi e delle attività produttive". Lo si legge nella circolare inviata a prefetti e questori dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in vista delle probabili manifestazioni e proteste nella giornata di domani, giorno in cui diventa obbligatoria la presentazione dalper accedere ai luoghi di lavoro "Non si può escludere che la giornata di avvio del ...

Il governo ritiene che sia uno strumento indispensabile", ha detto il segretario generaleUil,... ma i promotori ribadiscono che la manifestazione "è legittima" Anche Roma è in stato di...'Nell'ambito delle contestazioni contro le misure straordinarie adottate per il contenimentopandemia, si è assistito, nel recente periodo - si sottolinea del documento del Dipartimento di ...Le auto che sono entrate nella zona pedonale riaperta in anticipo per decisione del sindaco si sono trovate spesso a lottare con l'acqua alta, come mostra questo video Non accenna a placarsi la pioggi ...(Teleborsa) - Passano le ore e cresce la tensione per il GP-Day: domani venerdì 15 ottobre diventerà efficace il decreto che dispone l'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass su tutti ...