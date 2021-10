Alitalia, voli cancellati: come chiedere il rimborso dei biglietti? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi Alitalia cesserà definitivamente la sua attività per lasciare il posto alla nuova compagnia aerea ITA. Ecco come chiedere il rimborso dei biglietti. Alitalia (AdobeStock)Questa sera, giovedì 14 ottobre, dopo 47 anni di attività, Alitalia farà il suo ultimo volo. Da domani, infatti, il suo posto verrà preso dalla nuova compagnia aerea Italia Trasporto Aereo (ITA). Una decisione dettata per porre fine alla lunga crisi della storica azienda italiana. Il primo volo di ITA partirà a Milano Linate e sarà diretto a Bari. Ma gli animi sono tutt’altro che tranquilli. come avevamo detto tempo fa, Alitalia ha continuato a vendere i biglietti degli aerei anche dopo il 14 ottobre. Una situazione che sta ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggicesserà definitivamente la sua attività per lasciare il posto alla nuova compagnia aerea ITA. Eccoildei(AdobeStock)Questa sera, giovedì 14 ottobre, dopo 47 anni di attività,farà il suo ultimo volo. Da domani, infatti, il suo posto verrà preso dalla nuova compagnia aerea Italia Trasporto Aereo (ITA). Una decisione dettata per porre fine alla lunga crisi della storica azienda italiana. Il primo volo di ITA partirà a Milano Linate e sarà diretto a Bari. Ma gli animi sono tutt’altro che tranquilli.avevamo detto tempo fa,ha continuato a vendere idegli aerei anche dopo il 14 ottobre. Una situazione che sta ...

