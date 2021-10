Alitalia Ultima chiamata | stasera volo Az1586 Cagliari-Roma chiude 74 anni di storia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Prosegue la mobilitazione Usb per i lavoratori. Nella giornata di oggi sono previste assemblee aperte a tutto il personale. Domani - giorno del 'debutto' di Ita - presidio permanente in aeroporto

Alitalia, ultima chiamata: 75 anni di storia tra cambi societari e maxi buchi di bilancio
Il pilota Alitalia: "Oggi la mia ultima tratta, che magone togliere la divisa"
Alitalia atterra per l'ultima volta

Ma giacché questo è un viaggio sentimentale nei ricordi belli prima di quelli brutti, allora, se possiamo sfogliare insieme un'volta l'album della nostalgia, l'che voglio ricordare è ...... che pure negli anni è riuscito a rivitalizzare quelli che erano due vecchi carrozzoni statali come le Poste e le Ferrovie, connon ce l'ha fatta? Anche prima della pandemia questa aveva un ...La gara per il brand era partita da una base di 290 milioni. L’accordo lampo per la cessione a Ita sarà ratificato oggi. Domani il decollo dei primi aerei all’alba. Restano i 7mila potenziali esuberi ...(Teleborsa) - Partirà dall'aeroporto Cagliari Elmas alle 22.05 di oggi, giovedì 14 ottobre, l'AZ1586, diretto a Roma Fiumicino l'ultimo volo Alitalia che segna l'addio ai cieli dell'ex compagnia ...