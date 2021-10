Alitalia, stasera l’ultimo volo della compagnia che ha bruciato 12 miliardi pubblici. Venerdì decolla Ita, con un quarto dei dipendenti (Di giovedì 14 ottobre 2021) volo AZ1586 Cagliari–Roma. Atterraggio previsto a Fiumicino alle 23:10. Con questo volo si concludono 74 anni di storia Alitalia, compagnia di bandiera che in un ventennio ha bruciato circa 12 miliardi di risorse pubbliche. l’ultimo viaggio sarà accolto dai lavoratori in protesta all’interno dello scalo romano. E da domani al posto dell’ex compagnia di bandiera ci sarà la società pubblica Ita, che impiegherà 2.800 lavoratori sugli oltre 11mila di Alitalia. Quanto al marchio, la gestione commissariale sperava di poter incassare più di 290 milioni attraverso una gara. E, invece, Ita ne ha messi sul tavolo appena 90, offerta più bassa anche delle stime di Bruxelles (110). Ma l’unica pervenuta al momento ai commissari. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021)AZ1586 Cagliari–Roma. Atterraggio previsto a Fiumicino alle 23:10. Con questosi concludono 74 anni di storiadi bandiera che in un ventennio hacirca 12di risorse pubbliche.viaggio sarà accolto dai lavoratori in protesta all’interno dello scalo romano. E da domani al posto dell’exdi bandiera ci sarà la società pubblica Ita, che impiegherà 2.800 lavoratori sugli oltre 11mila di. Quanto al marchio, la gestione commissariale sperava di poter incassare più di 290 milioni attraverso una gara. E, invece, Ita ne ha messi sul taappena 90, offerta più bassa anche delle stime di Bruxelles (110). Ma l’unica pervenuta al momento ai commissari. ...

