Alitalia, passeggero ultimo volo: “Se ne va un pezzo di storia” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non potevo mancare. Sono venuto apposta da Roma per poter fare quest’ultimo volo. E lo faccio con amarezza perché se ne va un pezzo di storia”. A parlare è un passeggero romano dell’ultimo volo Alitalia che alle 22 decollerà da Cagliari alla volta di Roma Fiumicino. Uno dei primi dei 175 passeggeri ad arrivare nello scalo cagliaritano. “Sono 49 anni che volo con Alitalia. La prima volta – ricorda – è stato con Caravel Roma-Algeri. Ora se ne va un pezzo di storia che non è solo la mia storia ma la storia del Paese. Per questo mi sembrava doveroso venire qui. Sono partito da Roma questa mattina e ora torno con il volo Az1586”. “C’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non potevo mancare. Sono venuto apposta da Roma per poter fare quest’. E lo faccio con amarezza perché se ne va undi”. A parlare è unromano dell’che alle 22 decollerà da Cagliari alla volta di Roma Fiumicino. Uno dei primi dei 175 passeggeri ad arrivare nello scalo cagliaritano. “Sono 49 anni checon. La prima volta – ricorda – è stato con Caravel Roma-Algeri. Ora se ne va undiche non è solo la miama ladel Paese. Per questo mi sembrava doveroso venire qui. Sono partito da Roma questa mattina e ora torno con ilAz1586”. “C’è ...

Advertising

matteoduranti10 : RT @fisco24_info: Alitalia, passeggero ultimo volo: 'Se ne va un pezzo di storia': 'Non potevo mancare, sono venuto apposta da Roma' https:… - fisco24_info : Alitalia, passeggero ultimo volo: 'Se ne va un pezzo di storia': 'Non potevo mancare, sono venuto apposta da Roma'… - Jacky4everdix : RT @GioiaStefani: Aeroporto InterContinentale di Fiumicino dal Volo AZ 573 Buenos Aires - Roma Sbarca un passeggero d'eccezione La very imp… - titoramidara : Fu. #Alitalia . Ci ho fatto il mio primo volo da passeggero, andando in vacanza con i miei genitori. Probabilmente… - idajanin : RT @GioiaStefani: Aeroporto InterContinentale di Fiumicino dal Volo AZ 573 Buenos Aires - Roma Sbarca un passeggero d'eccezione La very imp… -