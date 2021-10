Alitalia: partito da Cagliari l'ultimo volo (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' decollato alle 22.36, con mezz'ora di ritardo, il volo AZ 01586 Cagliari - Roma, l'ultimo della storia di Alitalia. Tra meno di un'ora atterrerà a Fiumicino, chiudendo così una storia lunga quasi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' decollato alle 22.36, con mezz'ora di ritardo, ilAZ 01586- Roma, l'della storia di. Tra meno di un'ora atterrerà a Fiumicino, chiudendo così una storia lunga quasi ...

albertomurador : Dopo 74 anni di storia questa sera alle ore 22:06 è partito l’ultimo volo di Alitalia! Sconforto, tristezza, rabbia… - 7m70 : Partito da #Cagliari l'ultimo volo #Alitalia. Per celebrare e commemorare la tradizione italiana di puntualità nei… - sulsitodisimone : RT @ultimenotizie: È partito alle 22.05 da Cagliari l’ultimo volo di #Alitalia dopo 74 anni per atterrare a Fiumicino alle 23.10: l’Airbus… - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: È partito alle 22.05 da Cagliari l’ultimo volo di #Alitalia dopo 74 anni per atterrare a Fiumicino alle 23.10: l’Airbus… - AnsaRomaLazio : Alitalia: partito da Cagliari l'ultimo volo. Diretto a Roma Fiumicino con 180 passeggeri a bordo #ANSA -